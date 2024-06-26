أغرب حفل زفاف.. لن تصدق ما فعله عروسين مع المعازيم في حفل زفافهما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثار حفل زفاف باهظ الثمن في الصين جدلا واسعا، وذلك بعد أن كشفت اليوتيوبر الصينية "دانا وانج، من خلال مقطع فيديو على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن الاحتفال الفخم الذي أقامته صديقتها وصديقها الأثرياء.

وبحسب الفيديو، نقل الزوجان جميع ضيوفهما إلى فندق فخم من فئة الخمس نجوم للإقامة لمدة خمسة أيام، بحسب ما ذكر موقع "نيوز18".

ولاستكشاف المدينة، تم تزويد الضيوف بسيارات رولز رويس وبنتلي، مع سائقين خاصين، ومنح كل ضيف مظروفا يحتوي على 800 دولار.

وعلقت اليوتيوبر على الفيديو قائلة: "لدي صديق آسيوي ثري للغاية سيتزوج من صديقتي، وبالرغم من أنني أعيش في الخارج، إلا أنهم نقلوني بالطائرة مع ضيوف آخرين يعيشون أيضا في الخارج وحجزوا جميع الضيوف للإقامة في فندق فخم من فئة 5 نجوم لمدة 5 أيام".

والشيء الأكثر جنونا في حفل الزفاف هو أن الزوجان رفضوا قبول أي هدايا أو أموال من الضيوف، وأصروا بدلا من ذلك على تقديم الهدايا للمدعوين.

وحصد الفيديو على أكثر من 68 ألف مشاهدة عبر موقع "إنستجرام"

وعلق أحد المستخدمين على الفيديو قائلا: "يا إلهي، ما هو مستوى الملياردير هذا".

وقال آخر: "إن عدم دفع ضيوفك تكاليف السفر إلى حفل زفافك هو أمر راقي للغاية".

وقال شخص آخر: "أحتاج إلى صديق صيني مثل هذا الرجل".

وذكر أحد الأشخاص: "في المرة القادمة التي تتم دعوتي فيها لحضور حفل زفاف، سأسأل عن المبلغ الذي سأحصل عليه".

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