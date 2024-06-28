وداعاً للكوليسترول! أطعمة غنية لمكافحة عدو القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد الكوليسترول عدوًا خفيًا للقلب، ولكن لحسن الحظ، لدينا سلاح قوي لمكافحته النظام الغذائي، فقا لما ورد عبر موقع نوفوستي.

يُقدم لنا الأطباء قائمة بأفضل الأطعمة التي يجب أن نجعلها ركائز أساسية في نظامنا الغذائي اليومي لخفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب:

الأفوكادو:

ثمرة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، وفيتامين E، وفيتامين B9، يُساعد الأفوكادو على خفض الكوليسترول الضار وتنظيف الأوعية الدموية من الدهون.

التفاح

يُعزز التفاح صحة القلب والأوعية الدموية، يُساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الخضروات الورقية

السبانخ، البروكلي، الهليون، وغيرها من الخضروات الورقية غنية بالألياف، تُحفز عملية الهضم، تنظم عمل الغدد الصماء، وتُنظف الأوعية الدموية بشكل فعال.

البقوليات

غنية بالألياف الغذائية التي تُساعد على خفض الكوليسترول الضار، وتُعزز الشعور بالشبع، مما يُساعد على التحكم في الوزن.

الأسماك

غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، تُساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

المكسرات

مصدر غني بالألياف والبروتين والدهون الصحية،

يُنصح بتناول حفنة من المكسرات يوميًا.

الشوفان

غني بالألياف القابلة للذوبان، يُساعد على خفض الكوليسترول الضار، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

زيت الزيتون

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، يُساعد على خفض الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب.

نصائح طبية

اتباع نظام غذائي غني بهذه الأطعمة، مع ممارسة الرياضة بانتظام، هو مفتاح التحكم في مستويات الكوليسترول والحفاظ على صحة قلب قوية.

استشر طبيبك لتحديد النظام الغذائي المناسب لك واحتياجاتك الصحية.

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