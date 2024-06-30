شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: سنوات حكم السيسى صححت مسار الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى النادى الأهلى السابق أن سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت كفيلة بإتمام تصحيح مسار قطاع الشباب والرياضة، بدعم كامل لأبطال مصر فى كل رياضة لتسجيل بطولات عربية وأفريقية وعالمية غير مسبوقة فى تاريخ مصر.

وأضاف حارس الأهلى الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لم يكن حديث القيادة السياسية عن تطوير الرياضة المصرية بشكل جذرى مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامى، لكن كانت بخطوات وجهود ملموسة على أرض الواقع وبتحرك كامل من أجهزة الدولة خاصة وزارة الشباب والرياضة".

وتابع أمير عبد الحميد، "ولترجمة هذه الجهود واقعياً، لم تكتف مصر بحصد الألقاب والإنجازات الرياضية، بل تمكنت، بشهادة عالمية، من تنظيم بطولات كبرى على أرضها لتكون بمثابة عنصر جذب واستثمار في كل قطاعات الرياضة".

ويحيي الشعب المصري الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة التي سطر فيها بإرادته الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وكتب بأغلى التضحيات التي قدمها ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري ضاربا أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته.



بعد نجاح ثورة 30 يونيو، شهدت الرياضة فى مصر بمختلف فروعها، سواء الفنية أو الإدارية أو التحكيمية، فى الألعاب الفردية والجماعية، إنجازات خرجت بمصر من نطاق الريادة على الصعيدين الإفريقي والعربى، إلى الظهور بقوة على الساحات العالمية ؛ لتصبح قوة رياضية حقيقية لا يستهان بها، ولم يقتصر الأمر على الطفرة الهائلة التى جسدتها الفرق المصرية فى المحافل الدولية؛ بل امتدت إلى مجال البنية التحتية والتطوير الملموس فى المنشآت الرياضية، لتتحول مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أحد أقطاب الرياضة فى العالم.