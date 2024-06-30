شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ثورة يونيو غيرت مصير الدولة المصرية فى مجالي الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن ثورة يونيو غيرت مصير الدولة المصرية وأصبحنا فخورين بمصر، من حيث التنمية فى كل المجالات الشبابية والرياضية والاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت مصر طفرة ونهضة شاملة غير مسبوقة فى كافة مجالات العمل، وعملت الدولة المصرية من كافة أجهزتها على إعادة تنظيم وبناء الدولة المصرية على أسس مستدامة (الجمهورية المصرية الجديدة)، وكذلك في ملف السياسة الخارجية، وحققت الدولة توازنا فى العلاقات والمواقف والأزمات السياسية، ومكانة عربية وإقليمية وأفريقية ودولية غير مسبوقة، ونهضة اقتصادية وتنمية مستدامة، بإقامة 22 مدينة ذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة، شبكة مترامية للطرق ووسائل المواصلات الذكية، حفر قناة السويس الجديدة، حل مشكلات مزمنة مثل الإسكان وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والرصف وغيرها، مواجهة أزمات عالمية مثل انتشار كورونا والحروب الدولية، أداء اقتصادي متوازن يحافظ مسارات الحياة المعيشية للمواطن واستمرار معدلات الإنجاز، تطوير منظومة التعليم، برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بناء الإنسان، التأمين الصحى، القضاء على فيروس سي.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن قطاعي الشباب والرياضة شهدا طفرة كبيرة وإنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث حدثت ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الوزارة في استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصري يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد، فالإنجازات التي حققتها الوزارة هي إنجازات للدولة المصرية في ضوء رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لنرى سوياً مصر الحديثة في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة، مقدماً الشكر والتقدير للسيد الرئيس على الدعم اللامحدود للشباب والرياضة، مشيرًا أن الرياضة المصرية باتت متميزةً على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات وبرامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الانسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصريه في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.



ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تعزيز وتطوير الصناعات والمنتجات والسلع الرياضية مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف حصر ورصد وإحصاء حجم وقيمة الإنتاج الصناعي والعمالة ونسبة المكون المحلي وبيان موقف الحاجة من الترخيص لكافة الصناعات والسلع المرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الرياضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلي تحديد وتقدير حجم السلع المستوردة والمصدرة من ذات الصناعات السلع من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث التصنيف المستهدف حصره يضم عدد واسع من السلع والمنتجات بنحو ١١٦ منتج، تلي مرحلة الحصر التدقيق وتحليل البيانات وتحديد أكثر السلع والمنتجات المستهدف التركيز عليها لتعزيز نسبة المكون المحلي وزيادة مقومات وفرص التصدير، مشيرًا إلى أن تراخيص شركات الخدمات الرياضية، حيث تصدر وزارة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة تراخيص الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الرياضية، ومنذ إصدار القانون وتفعيله وحتي الآن فقط، ٤١٠ شركة، ٥١٨ رخصة، بإجمالي رؤوس الأموال المصدرة ٣.٨ مليار جنيه.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تنفيذ 832 مشروعًا في 372 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بإجمالي عائد استثماري 3.4 مليار جنيه، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص، دون تحمل وزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب أي تكلفة مالية، وتشمل هذه القيمة مبلغ ملياري جنيه قيمة إنشائية و1.4 مليار جنيه قيمة حق انتفاع تؤول منها 75% لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة، 25% لصالح الوزارة يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب غير الجاذبة للاستثمار، وتشمل المشروعات التي نُفذت «137 حمام سباحة، 149 ملعبا رياضيا، 24 صالة رياضية، 77 قاعة متعددة الأغراض، 245 مشروع محلات تجارية، 101 كافتيريا، 99 مشروعًا أخرى تتنوع بين شاليهات ومطاعم ونزل شباب أو فنادق وحضانات أطفال ونوادي اجتماعية، وفي الطرح الاستثماري للأندية والمنشآت الرياضية، إجمالي المشروعات الاستثمارية في 19 محافظة، بإجمالي 248 مزايدة، في 170 منشأة رياضية ونادي، وإجمالي القيمة الإنشائية 1,153.770,023، وإجمالي حق انتفاع 5,512.817,339، بإجمالي عائد استثماري 6,666,587362.



وتحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حول إنجازات الدولة المصرية خلال 10 سنوات في قطاعي الشباب والرياضة بوضع رؤية عمل ومستهدفات مستقبلية بحلول 2030، وهي:



أولًا :- تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، بالوصول بعدد مراكز الشباب والتنمية الشبابية إلي نحو 5100 مركز بحلول 2030، و6 معسكرات شبابية، وأربعة مدن شبابية رياضية.



ثانيًا :- تطوير الأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية، باستهداف تنفيذ 3.500 برنامج مبادرة شبابية رياضية لتمكين الشباب علي كافة الأصعدة، والتوسع في تنفيذ برامج وأنشطة النشء واكتشاف الموهوبين، ومضاعفة أعداد الكيانات الشبابية إلي ما يزيد عن 150 كيان بحجم تأثير 4.5 مليون شاب وفتاة، تعزيز جاهزية الشباب المصري لمواكبة سوق العمل ووظائف المستقبل عن طريق مضاعفة ملتقيات التوظيف وريادة الأعمال والمنصات الرقمية.بالإضافة إلي استحداث نحو 2000 شعبة برلمان طلائع وشباب بمراكز الشباب.



ثالثًا :- تنمية وتطوير قطاع البطولة والمنافسة الرياضية، الوصول إلى ألعاب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي إلي 15 لعبة، التوسع في مشروع كابيتانو مصر ومشروع الموهبة الحركية في مختلف المحافظات، مضاعفة أعداد اللاعبين المسجلين بالاتحادات الرياضية، التوسع في إشهار الاتحادات الرياضية لمواكبة حركة الرياضة العالمية، ومضاعفة أعداد الميداليات علي المستويات الأولمبية والدولية.



رابعًا :- تطوير اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للمصريين، بالوصول لنسبة ممارسة المصريين الرياضة بشكل منظم بنحو 35%، وزيادة قاعدة الممارسة الرياضية المدرسية والجامعية بنسبة 30% سنويًا.

خامسًا:- الوصول إلى نسبة ٣% مساهمة الرياضة في الناتج المحلي.



سادسًا:- تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات علي إنشاء شركات الخدمات الرياضية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة الطب الرياضي، تحفيز الاستثمارات للألعاب والرياضات الإلكترونية، التوسع في برنامج الطرح الاستثماري في مراكز الشباب والأندية الرياضية، التوسع في دمج الاقتصاد الغير رسمي في قطاع الرياضة في الاقتصاد الرسمي، وإطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية للتيسير علي المستثمرين.