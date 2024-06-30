وزير الرياضة يشكر رئيس جامعة الإسكندرية لتوفير الرعاية الصحية لاسطورة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجهود جامعة الإسكندرية، ممثلة في رئيسها الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية الأسبق للاستجابة السريعة والتنسيق مع نادي الاتحاد السكندري لنقل أسطورة النادي السكندري ومنتخب مصر شحته، إلى أحد المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية.

وأعرب أشرف صبحي خلال بيان وزارة الشباب والرياضة، عن شكره وتقديره للدكتور عبد العزيز قنصوه، للتنسيق مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لنقل الكابتن شحتة، لإحدى المستشفيات الجامعية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح وزير الرياضة، أن تلك الجهود والتنسيق بين الجامعة ونادي الاتحاد تعكس روح التعاون والشعور بالمسؤولية المجتمعية التي تتمتع بها جامعة الإسكندرية، وحرصها على تقديم الدعم والرعاية لجميع أفراد المجتمع، خاصةً الرياضيين الذين يبذلون قصارى جهدهم لرفع راية مصر في المحافل الدولية.