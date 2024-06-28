فوائد خبز العدس.. وجبة صحية غنية بالبروتينات والفيتامينات

القاهرة - سمر حسين - صحة

خبز العدس من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأشخاص الذين يتبعون نظام الدايت، لأنه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، ما يساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، الفوائد التي يحتوي عليها خبز العدس.

يحتوي العدس على نسبة عالية من البروتينات، ما يساعد في بناء وتجديد الأنسجة في الجسم وتعزيز النمو، كما أنه مصدر جيد للألياف التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من العناصر الغدائية مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ب، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

فوائد خبز العدس

وجاء من ضمن فوائد خبز العدس، أيضا أنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات مثل الأسماك واللحوم، ما يساعد في بناء أنسجة الجسم، كما أن النشويات الموجودة به توفر الطاقة، وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن رغم ذلك إلا أنه لا يُنصح بتناول العدس للأشخاص المصابين بالنقرس كونه يحتوي على البيورين والحمض البولي.

طريقة عمل خبز العدس

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير خبز العدس على خطى الشيف محروسة سالم في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة والتي جاءت كالتالي:

نصف كيلو عدس أصفر منقوع

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة بصل بودرة

ملعقة كبيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة ملح

حبة البركة

طريقة التحضير