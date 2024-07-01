مكون طبيعي يعمل كواقي للشمس.. وفري واحمي بشرتك في الصيف

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال
يمكن الحفاظ على نضارة البشرة، بمكون متوفر في كل منزل، بدلًا من الكريمات، التي تتطلب تكلفة باهظة، فثمة بعض الخطوات البسيطة، التي تؤدي نتيجة أفضل خاصة خلال فصل الصيف، بدون أي آثار جانبيه.
أوضح موقع «style» مكون طبيعي يعمل كواقي للشمس، بدلًا من استخدام مواد كيميائية.
المكونات:
- بطاطس.
- كريم خاص بالبشرة.
الطريقة:
- تبدأ الخطوة الأولى ببشر حبة من البطاطس، والضغط عليها جيدًا، حتى نستخلص العصارة، ثم يتم وضعها في بخاخ، ويرش منها جيدًا على الوجه والرقبة واليدين، وتترك حتى تجف تمامًا، ثم يتم غسل الوجه أو اليدين بالمياه جيدًا، ويمكن استخدامه عند الخروج من المنزل، وقبل وضع أي كريمـ، إذ يؤدي إلى مقاومة الجلد لآثار ضوء الشمس الساقطة عليه.
- في حال عدم وجود بخاخ، يمكن استخدام القطنة، في وضع عصير البطاطس مباشرة على البشرة، وينصح بالاستخدام المنتظم لعصير البطاطس على الوجه، للتمتع بنضارة جيدة بالبشرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.