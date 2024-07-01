مكون طبيعي يعمل كواقي للشمس.. وفري واحمي بشرتك في الصيف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمكن الحفاظ على نضارة البشرة، بمكون متوفر في كل منزل، بدلًا من الكريمات، التي تتطلب تكلفة باهظة، فثمة بعض الخطوات البسيطة، التي تؤدي نتيجة أفضل خاصة خلال فصل الصيف، بدون أي آثار جانبيه.

أوضح موقع «style» مكون طبيعي يعمل كواقي للشمس، بدلًا من استخدام مواد كيميائية.

المكونات:

بطاطس.

كريم خاص بالبشرة.

الطريقة: