أسهل طريقة لعمل عيش التميس.. «خطوات سهلة وبسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أنواع عديدة من المخبوزات يُمكن تحضيرها في المنزل، إذ لا تحتاج سوى بعض المكونات للحصول عليها جاهزة بدل من شراؤها من الخارج، ولعل أشهرها عيش التميس، ويمكن تناول طريقة تحضيره وفقا لموقع «سي بي سي»، سفرة في التقرير التالي.

أسهل طريقة لتحضير عيش التميس في المنزل

كيلو من الدقيق

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة من السمنة.

ملعقتان ونصف من السكر.

ملعقتان كبيرتين من الخميرة الجافة.

3 أكواب من الماء الدافئ.

رشه من الملح

ملعقتان كبيرتين من الحليب السائل

سمسم وحبة البركة.

طريقة التحضير