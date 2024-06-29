أسهل طريقة لعمل عيش التميس.. «خطوات سهلة وبسيطة»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
أنواع عديدة من المخبوزات يُمكن تحضيرها في المنزل، إذ لا تحتاج سوى بعض المكونات للحصول عليها جاهزة بدل من شراؤها من الخارج، ولعل أشهرها عيش التميس، ويمكن تناول طريقة تحضيره وفقا لموقع «سي بي سي»، سفرة في التقرير التالي.
أسهل طريقة لتحضير عيش التميس في المنزل
- كيلو من الدقيق
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- 3 ملاعق كبيرة من السمنة.
- ملعقتان ونصف من السكر.
- ملعقتان كبيرتين من الخميرة الجافة.
- 3 أكواب من الماء الدافئ.
- رشه من الملح
- ملعقتان كبيرتين من الحليب السائل
- سمسم وحبة البركة.
طريقة التحضير
- نأتي بكوب ونضع فيه الخميرة الجافة والسكر وكوب من الماء الدافئ، ويتم تقليبه جيدا إلى أن تتفاعل الخميرة.
- يوضع الدقيق ورشه الملح والحليب البودرة في وعاء عميق ويقلب جيداً.
- تٌضاف السمنة ويخلط الدقيق مع السمنة إلى أن تتغلف تماما.
- يوضع خليط الخميرة ويصاف الماء الدافئ بالتدريج لحين الحصول على عجينة لينة وناعمة.
- تٌغطى العجينة وتترك إلى أن تختمر تماما ويتضاعف حجمها نحو ساعة أو أكثر.
- تقطع العجينة إلى 4 مرات متساوية في الحجم ويتم تغطيتهم وتركها للراحة لمدة 10 دقائق.
- يتم إحضار صينية مدهونة بالسمنة ويوضع فيها كورة العجين ويتم فردها باليد إلى أن تصبح ذات سمك رفيع.
- يتم استخدام الشوكة لعمل بعض الأشكال العشوائية على العجين.
- يدهن وجه العجين بالحليب وترش بالسمسم وحبة البركة.
- تكرر نفس الخطوات مع باقي كمية العجين.
- يسخن الفرن على درجة حرارة عالية ويتم إدخال الخبز فيها إلى أن ينضج تماما.
- يخرج الخبز ويتم تركه إلى أن يبرد تماما، ومن ثم يقطع ويقدم مع الوجبات.