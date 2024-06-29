دراسة تكشف فوائد مذهلة للبرقوق.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد البرقوق من الفواكه اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، ولكن هل تعلم أنّه يُخفي في طياته فوائد غير متوقعة تُفاجئنا وتُعزز من قيمته الغذائية؟

توصل فريقاً من العلماء الأمريكيين إلى اكتشلف فائدة صحية لهذه الفاكهة عند تناولها مجففة خاصة لدى كبار السن والنساء.

ولخصت الدراسة حالة الترابط التي أعدّها فريق علمي من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، بين البرقوق وتحسين بنية العظام وقوّتها لدى النساء بعد انقطاع الطمث، حيث يبطئ هشاشة العظام المرتبطة بالعمر، ويقلل من خطر الإصابة بالكسور، وفق صحيفة "نيوزويك".

كما أجرى الفريق البحثي تجارب "غير سريرية" على 235 سيدة في مرحلة ما بعد الخمسين من العمر وانقطاع الطمث، وتبيّن أن استهلاكهن للبرقوق بشكل يومي وقف حاجزاً متيناً في مواجهة العوامل المتعلقة بمخاطر الكسور.

وأيضًا توصلت الفحوصات المقطعية ثلاثية الأبعاد تمتين بنية العظام ومنحها القوة والمقدرة"، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيوزويك" عن الدكتورة ماري جين دي سوزا المشاركة في الدراسة.

كما قارنت الدراسة بين سيدات لم يتناولن البرقوق، وفريق تناول 50جرام من البرقوق يومياً (4 إلى 6 حبات)، وفريق ثالث تناول 100جرام من البرقوق يومياً (10 إلى 12 حبة برقوق).

وبعد قياس كثافة عظامهن كل 6 أشهر على مدار 18 شهراً، ظهرت اختلافات واضحة في كثافة المعادن بعظامهن، حيث انخفضت كثافة كتلة عظام الساق وقوة عظام الساق لدى النساء اللاتي لم يتناولن البرقوق.

كت حافظت أولئك اللواتي تناولن 50 و100غ يومياً على كثافة عظامهن وقوتهن السابقة، لكن بقيت الأفضلية والمتانة في هيكيلة العظام لمن يتناولن الـ10 إلى 12 حبة.

كما أظهرت هذه الدراسة فائدتها لدى كبار السن، خاصة أنه مع تقدم في العمر، تميل كثافة العظام إلى الانخفاض، ويرجع ذلك جزئياً إلى الانخفاض الطبيعي في قدرة الجسم على تجديد أنسجة العظام، كما يتغير التوازن الداخلي للعظام فتفقد نسبة كبيرة من تكوينها.

يذكر أن تلك الفاكه غنية بالفيتامينات، خاصة فيتامين "ك" و"ب" والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة، وهو معروف عموماً بفوائده الصحية، لاسيما تخفيف "إمساك المعدة".