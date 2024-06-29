للوقاية من السكري.. احذر الضوء في هذا الوقت من الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - مع انتشار مرض السكري بشكل مقلق في العالم، يبحث الكثيرون عن طرق الوقاية من هذا المرض المزمن الذي يُهدد صحة الإنسان، ولكن هل تعلم أن النوم يلعب دورًا هامًا في الوقاية من السكري؟

ما هي علاقة النوم بمرض السكري؟

نقص النوم يُؤثر على إفراز الأنسولين

نقص النوم يُؤدي إلى مقاومة الأنسولين

نقص النوم يُؤدي إلى زيادة الشهية

لماذا يجب تجنب الضوء في وقت معين من الليل؟

الضوء يُؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين

الضوء يُؤثر على الساعة البيولوجية

وتبعا "هيلث داي"، أوضحت النتائج أن الأكثر تعرضاً للضوء الساطع بين الساعة 12:30 بعد منتصف الليل والـ 6 صباحاً، هم الأكثر عرضة لتشخيص السكري لديهم.

وأضاف فريق البحث من جامعة فلندرز الأسترالية، إن التعرض لضوء ساطع أثناء ساعات الليل المتأخرة يؤثر على قدرة الجسم على التمثيل الغذائي للغلوكوز.

وأكدت النتائج أن : "التغيرات في إفراز الأنسولين واستقلاب الغلوكوز الناجمة عن اضطراب الإيقاعات اليومية تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تطور مرض السكري من النوع 2".