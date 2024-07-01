بدائل الفورمالين لفرد الشعر ومنع التساقط.. «مكونات طبيعية تساعد على الترطيب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلجأ عديد من السيدات إلى استخدام الفورمالين في علاج تساقط الشعر، لكن ما لا تعرفه الكثير منهن أنه قد لا يكون مناسبًا مع طبيعة شعرهن، كما أنه يحتوي على مواد قد تكون حارقة وتؤثر عليه، لذا نقدم لكُن من خلال «هُن»، بديل الفورمالين بزيوت طبيعية يمكن استخدامها في المنزل وتعطي نفس النتائج.

تأثير مادة الفورمالين على الشعر

الفورمالين عبارة عن مادة تحتوي على مواد كيميائية تعمل على فرد الشعر بصورة غير طبيعية، وله أضرار عديدة على الشعر كالتساقط المضاعف، وهو ما أوضحته الدكتورة ماريان عاذر أخصائية الجلدية والتجميل، مؤكدة أنه لا يجب استخدامه إلا باستشارة من طبيب الجلدية وبطريقة خاصة في عيادات التجميل وليس صالونات التجميل.

بدائل الفورمالين للشعر

وأوضحت «عاذر» خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ الفورمالين قد يؤثر على الشعر بشكل سلبي، وهناك بعض الزيوت التي تساعد الفتيات في الحصول على نفس النتيجة، كالتالي:

زيت البابونج

- الفوائد

يساعد على تقليل تساقط الشعر.

يجعل الشعر ينمو بكثافة.

- طريقة الاستخدام

امزجيه مع القليل من الشامبو الخالي من الكيرياتين.

طبقيه على شعرك لبضعة ساعات.

شامبو خالي من الكيرياتين مع زيت إكليل الجبل

- الفوائد

يساعد على فرد الشعر.

يقلل من تجاعيد الشعر.

- طريقة الاستخدام

اخلطي كمية مع الشامبو.

ضيفي العسل وضعيه على شعر رطب لعدة ساعات ثم اشطفيه.

زيت الخروع والنعناع

- الفوائد

جعل الشعر يبدو أكثر صحيًا.

يزيد من قوة الشعر ويعمل على ترطيبه وفرده.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على معالجة الشعر.

يحتوي على البروتينات والدهون المفيدة لصحة الشعر.

- طرق الاستخدام