كيف تحمي نفسك من السرطان - احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر السرطان هو نمو غير طبيعي لخلايا الجسم بسبب وجود خلل بالأنظمة الخلوية، وينتج عنه كتل من الأنسجة تعرف بالأورام، بحسب هيلث لاين.

الأعراض الخطيرة

في بعض الحالات، قد لا يكون للسرطان أي أعراض واضحة أو قد يكون من الصعب اكتشافها، لذا يجب الذهاب إلى طبيب إذا لاحظت أيًا من الأعراض والعلامات الغريبة، والتي تتمثل في:

ألم البطن الذي ينتشر في الظهر

التعب المفرط الذي لا يزول ويستمر أكثر من 3 أسابيع

وجود دم في البراز

السعال المستمر لأكثر من 3 أسابيع، خاصة إذا كان مصحوبا بالدم

ضيق التنفس

ألم الصدر

تورم الرقبة

القرحة

تغيرات في الجلد

تورم أو كتل

تغيرات في الشهية

الصداع المتكرر والتغيرات في الرؤية ومشاكل الذاكرة.

كيف تحمي نفسك؟

هناك عدة نصائح يجب تنفيذها للحماية من المرض القاتل، وهي:

الإقلاع عن التدخين

الحافظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي سليم.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم

إجراء فحوصات منتظمة بواسطة طبيب مختص.

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