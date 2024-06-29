هذا ما يحدث للرجال عند تناول كوب من هذا العصير- فياجرا طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يُعرف الكيوي بفوائده الصحية المتعددة، لكن هل تعلم أن هذه الفاكهة الخضراء الصغيرة ذات الطعم اللاذع، قد تكون بمثابة "فياجرا طبيعية" للرجال؟

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الكيوي غني ببعض العناصر والفتيتامينات التي تحسن الالخصوبة، ومنا فيتامين ج، حيث يلعب دور مهم في زيادة الخصوبة لدى الرجال.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن غني بمضادات الأكسدة التي تحسن من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يحسن من الخصوبة لدى الرجال.

وأشارت إلى أنه يزيد من هرمون التستوستيرون، وهو عنصر مهم لتعزيز القدرة على تحسين العلاقة الزوجية لدى الرجال، وتحسين صحة الرجال.

وهناك فوائد أخرى لتأثير الكيوي على صحة الرجال:

تحسين صحة القلب.

تعزيز جهاز المناعة.

الحفاظ على صحة العظام.

تحسين صحة الجهاز الهضمي.

النسب المسموح بتناولها من الكيوي

ونصحت بتناول من 2-3 حبات من الكيوي يوميا كوجبة خفيفة، أو وسط الوجبات،أو إضافته للسلطة والعصائر.

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