راسة: السمنة قد تنتقل من الآباء إلى الأبناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف دراسة أجراها باحثون من الدانمارك أن الأطفال المولودين لآباء كانوا مصابين بالسمنة عندما كانوا في سن 17 عاماً قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة في نفس العمر.

واستند الباحثون إلى بيانات أكثر من 447 ألف شخص في عمر 17 عاما، من السجلات العسكرية بين عامي 1986 و2018، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وكشف باحثون من جامعة كوبنهاجن، أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 17 عاماً والذين ولدوا لآباء يعانون من السمنة في سن 17 عاماً، تبلغ نسبة البدانة بينهم 77% في هذا السن.

ولكن الأطفال الذين ولدوا لآباء يتمتعون بوزن صحي في سن 17 عاماً لديهم فرصة بنسبة 15% فقط للإصابة بالسمنة.

وإذا كان كلا الوالدين يعانيان من نقص الوزن الشديد في سن 17 عاماً، فإن احتمالات إصابة أطفالهم بالسمنة في سن 17 عاماً كانت 3.3% فقط.

ووجد الباحثون أيضاً أن البنات أكثر عرضة للإصابة بالسمنة في مثل هذه الظروف بشكل عام من الأبناء، وأيضا في الحالات التي كانت فيها الأم فقط تعاني من السمنة في سن المراهقة.

وبحسب الباحثين، فإن هذه النتائج تدعم النظريات القائلة بوجود عنصر وراثي في تطور السمنة لدى المراهقين.