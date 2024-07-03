الامارات | شابة روسية تكتشف صدفة أنها زوجة شاب مصري لا تعرفه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت شابة روسية تبلغ من العمر 24 عاماً، مؤخراً، لصدمة حياتها عندما علمت أنها متزوجة من مواطن مصري لم تلتق به في حياتها منذ عام 2022، بعد نحو عام من فقدان جواز سفرها.

ووفقا لموقع AiF الروسي والذي نقل عنه موقع "أوديتي" بدوره، فإن الشابة الروسية التي تعيش في سانت بطرسبرغ، والتي لم يذكر اسمها، أضاعت جواز سفرها في صيف عام 2021، ولكنها على الرغم من إعلان ذلك للشرطة المحلية، إلا أنها لم تكلف نفسها عناء إعادة إصدار وثيقة سفر جديدة، لعدم حاجتها لجواز سفر، إضافة أنه لم تتخيل أبدًا أن جواز السفر القديم يمكن أن يستخدمه أي شخص آخر، ولكن في وقت سابق من هذا العام، وأثناء محاولتها الحصول على شهادة ميلاد لطفلها، علمت المرأة الشابة أنه كان لا بد من وجود رجل مصري اسمه مصطفى أيضًا لاستخراج الشهادة، وحين سألت من يكون مصطفى قيل لها زوجك.

ووفقا للموقع الالكتروني لم يسبق للشابة أن التقت بمصطفى، ناهيك عن الزواج منه، لكن السجل الروسي كان قد أدرجه كزوجها. ومن غير الواضح ما إذا كان مصطفى نفسه قد عثر على جواز سفر المرأة، أو أنه اشتراه من شخص ما في السوق السوداء، ولكن وفقًا لتقارير إخبارية حديثة، استخدم المواطن المصري الوثيقة للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في روسيا، مدعيًا أنه كان زوج المقيمة في سانت بطرسبرغ، وتضمنت الوثيقة مذكرة حول الزواج الذي يُزعم أنه تم في يناير 2022.

وبعد الاستماع إلى شهادة المرأة والتأكد من أنها أعلنت فقدان جواز سفرها منذ ثلاث سنوات وعدم مقابلة زوجها المصري، أبطلت محكمة روسية الزواج.

ووفقا للموقع فإن الحادثة التي انتشرت بكثافة تركت الكثير من الأسئلة دون إجابة، مثل كيف تمكن الرجل من تسجيل زواجه من مواطنة روسية باستخدام جواز سفره فقط؟