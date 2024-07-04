الامارات | ثعبان يبتلع امرأة بالكامل في إندونيسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثر على امرأة ميتة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، وفق ما أعلنت الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في وسط إندونيسيا، أمس.

وأضافت الشرطة أن المرأة (36 عاماً) فُقدت بعد أن غادرت منزلها، أول من أمس، لشراء دواء لطفلتها المريضة. وانتاب القلق أقاربها فذهبوا للبحث عنها.

وعثر زوجها على حذائها وسروالها على الأرض على بُعد نحو 500 متر من منزلهما في قرية سيتيبا.

وقال قائد الشرطة المحلية، إيدول، الذي يحمل اسماً واحداً على غرار إندونيسيين كثيرين: «بعد فترة وجيزة، وجد (الزوج) ثعباناً على بُعد نحو 10 أمتار من الطريق. وكان لايزال على قيد الحياة».

بينما أوضح إيانغ، وهو مسؤول في القرية، أن الزوج شعر بارتياب بعد أن لاحظ أن بطن الثعبان «منتفخ للغاية». ثم دعا قرويين لمساعدته في فتح جوف الحيوان، حيث عثروا على جثة زوجته.

ومثل هذه الحوادث نادر، لكنّ عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم في إندونيسيا في السنوات الأخيرة، بعد أن ابتلعتهم ثعابين.