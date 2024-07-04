منها التورم.. احذر هذه الأعراض تكشف مشكلة خطيرة في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحتاج أجسامنا إلى البروتين باعتباره أحد أهم العناصر الغذائية للصحة، إذ يلعب دورا مهما في بنية ووظيفة العضلات والجلد والإنزيمات والهرمونات.

لكن هناك بعض الأعراض قد تكشف مشكلة خطيرة بجسمك تتمثل في نقص البروتين، بحسب timesnownews.

أعراض نقص البروتين

الكبد كثير الدهون

يؤثر نقص البروتين في الجسم بشكل خطير على الكبد حيث يتراكم الدهون في الخلايا، وتؤدي هذه الحالة إلى الالتهاب وتندب الكبد وفشل الكبد المحتمل، وهو ما يهدد الحياة، ويحدث ذلك بسبب تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء والميتوكوندريا والخلايا البيروكسيسومية ما يتسبب في ضعف تخليق البروتينات الناقلة للدهون، والمعروفة باسم البروتينات الدهنية.

الوذمة

هو التورم على جانبي الجسم بسبب نقص الألبومين - الذي يساعد على الاحتفاظ بالسوائل داخل الأوعية الدموية.

أما نقص الألبومين يجعل من الصعب على جسمك موازنة السوائل في الأوعية الدموية، وهكذا، فإن جسمك سيحاول الاحتفاظ بالمزيد من الماء والصوديوم، ما يؤدي إلى التورم والألم

فقدان كتلة العضلات

العضلات هي أكبر مخزن للبروتين في الجسم، وعندما يكون هناك نقص، فإن الجسم يأخذ البروتين من العضلات الهيكلية للحفاظ على الأنسجة الأكثر أهمية ووظائف الجسم، ونتيجة لذلك، فإن نقص البروتين قد يؤدي إلى ضمور العضلات

وبالنسبة لكبار السن، حتى نقص البروتين المعتدل يمكن أن يؤدي إلى ضمور العضلات.

ضعف العظام

يؤدي عدم تناول كمية كافية من البروتين أيًضا إلى إضعاف العظام، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور.

ووفًقا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من البروتين لديهم كثافة معادن عظمية أعلى بنسبة %6 في الوركين والعمود الفقري مقارنة بأولئك الذين يتناولون كمية أقل من البروتين

تغيرات في بشرتك وشعرك

يعد البروتين أحد المكونات الرئيسية للبشرة والشعر، ولهذا السبب فهو يساعد في الحفاظ على صحتهما، لذا فإن نقص البروتين قد يجعل بشرتك جافة، ومتقشرة، ومثيرة للحكة، وقد يصبح شعرك أكثر هشاشة ويسهل تقصفه، إلى جانب الشيب المبكر.

ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى

إذا كنت تعاني من نقص البروتين، فقد يضعف جهازك المناعي.

ويقول الأطباء إن تناول كمية كافية من البروتين أمر مهم للمساعدة في بناء الأجسام المضادة التي تساعدك على مكافحة العدوى.

يمكن أن يؤدي نقص البروتين أيًضا إلى زيادة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، والذي يحدث عندما يكون عدد الجذور الحرة في الجسم أكبر من عدد مضادات الأكسدة المتاحة لإزالتها.

يتم إنتاج الجذور الحرة أثناء الهضم وتتسبب في تلف الخلايا، وتسبب تغييرات في الجينات، وتسريع الشيخوخة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض القلب والسكري.

كمية البروتين التي يجب أن تتناولها

تعتمد كمية البروتين التي تحتاج إلى استهلاكها يوميا على عوامل كثيرة مثل عمرك، ومستوى النشاط البدني، وأهداف اللياقة البدنية.

أوصت الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025 الإناث البالغات باستهلاك 46 جرامًا والذكور البالغين 52-56 جرامًا من البروتين يوميًا.

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