مشروب سحري يفتت حصوات الكلى ويقلل أعراضها.. تناوله فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكلى من أهم أعضاء الجسم، حيث تؤدي العديد من الوظائف الحيوية، مثل تصفية الدم من السموم وإزالة الفضلات عن طريق البول.

ولكن، تُشكل بعض العادات الغذائية غير الصحية خطرا على صحة الكلى، ما يؤدي إلى تكون حصوات الكلى المزعجة التي تسبب آلاما شديدة.

وهناك مشروب طبيعي "سحري" للتخلص من حصوات الكلى وتخفيف آلامها، وهو عصير الكرفس، وفقا لموقعي "india"، و"medicine".

ما هي حصوات الكلى؟

هي عبارة عن رواسب صلبة تتكون في الكلى نتيجة تراكم بعض المعادن والأملاح، مثل الكالسيوم والأوكالات وحمض اليوريك.

أعراض حصوات الكلى:

ألم شديد في أسفل الظهر أو الجانب أو الفخذ.

الغثيان أو القيء.

وجود دم في البول.

صعوبة أو ألم عند التبول.

كثرة التبول.

بول ذو رائحة كريهة.

حرقان عند التبول.

لماذا الكرفس مفيد لحصوات الكلى؟

مدر للبول

يساعد على زيادة إنتاج البول، ما يُسهم في طرد السوائل الزائدة من الجسم ومنع تكوين حصوات الكلى أو إذابتها.

مضاد للالتهابات

يخفف من آلام الحصى والتهاب المسالك البولية.

غني بالمركبات المضادة للأكسدة

يحارب عصير الكرفس الجذور الحرة التي تُسهم في تكوين حصوات الكلى.

طريقة تحضير عصير الكرفس:

اغسل سيقان الكرفس جيدا.

تقطع سيقان الكرفس إلى قطع صغيرة.

ضع الكرفس في الخلاط مع الماء.

امزج المكونات جيدا حتى يصبح الخليط ناعما.

من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحصوات الكلى؟

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عاما.

من لديهم تاريخ عائلي لحصوات الكلى.

الذين لا يشربون كمية كافية من الماء.

الذين يتناولون أطعمة غنية بالصوديوم.

الذين يعانون من انسداد في المسالك البولية.

مرضى ارتفاع مستوى الكالسيوم في البول.

لن تتوقع السبب.. سر احتفاظ الماء ببرودته في القلة؟

ماذا يحدث لجسم الرجل بعد الخمسين إذا توقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

هل تشعر بالسقوط أثناء النوم؟.. اعرف الأسباب

"إزاي تخلي شريك حياتك يشعر بالأمان؟".. 8 نصائح مهمة

لن تتوقع السبب.. سر احتفاظ الماء ببرودته في القلة؟