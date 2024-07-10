خلطة سحرية لتطويل الشعر وزيادة كثافته.. طبيعية وخالية من المواد الكيميائية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث السيدات عادة عن وصفات لإطالة الشعر وزيادة كثافته، باستخدام مواد طبيعية تعمل على تحسين نموه، وتجنب المواد الكيميائية التي تزيد من تلف الشعر، وعلى غرار ذلك يقدم موقع «هيلثي» بعض الوصفات التي تساعدك في النهاية على الحصول على شعر طويل مثل الهنود ويمكن إيضاحها في التقرير التالي...

خلطة سحرية لتطويل الشعر وزيادة كثافته

يمكنك الاعتماد على بعض المكونات الطبيعية، التي تساعد بدورها على إطالة الشعر وزيادة كثافته، وذلك عبر خلط مجموعة من النباتات الطبيعية، والتي يمكن إيضاحها على النحو التالي:

زيت جوز الهند.

قطع صغيرة من الزنجبيل المقشر والمفروم.

قطع من البصل.

طريقة تحضير الخلطة السحرية