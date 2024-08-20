انت الان تتابع خبر السوداني يشكل لجنة تحقيقية بحقّ أحد موظفي مكتبه بعد تبنيه منشوراً مسيئاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزر اء في بيان ورد الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق".

وأكد "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون"، لافتا الى انه "يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد".