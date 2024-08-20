شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار رعدية ونشاط للرياح على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية ‏ونشاط ‏في ‏الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً. أمطار متوسطة على نجران كما نبَّه المركز اليوم، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار حبونا وخباش ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة 1 ظهرًا، وستستمر حتى الساعة 11 مساءً.

