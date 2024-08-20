شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثثلاثاء، على منازل ومخيمات النازحين في مخيم البريج ومدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مخيمات للنازحين وتجمعاتهم ومركبة في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وفي وسط قطاع غزة، ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم البريج إلى ستة شهداء، بعد استكمال عملية انتشال المفقودين تحت ركام المنزل.