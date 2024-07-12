ماسك اللوز والحليب الطبيعي للبشرة.. «مش هتشتري كريمات»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماسك الحليب واللوز من الماسكات الطبيعية، التي يُمكن وضعها على الوجه، بدون أي ضرر، إذ يُفضل استخدامه، بدلًا من شراء الكريمات، التي تحتوي على نسبة من المواد الكيميائية، وتطلب تكاليف عالية، وقد لا تجدي نتيجة مُبهرة، بحسب موقع «style».

المكونات:

كمية بسيطة من اللوز.

حليب.

الطريقة:

ماسك اللوز والحليب من أهم الماسكات، التي يمكن المواظبة عليها، في روتين البشرة، بدلًا من شراء منتجات بمبالغ كبيرة، إذ يمكن نقع حبات من اللوز، في كمية كافية من الحليب، وتركهما مدة من 6 إلى 8 ساعات، حتى يطرى اللوز تمامًا، ويُصبح سهل في الطحن، سواء باستخدام الكبة أو الخلاط، وبعدها يمكن فرد الماسك على الوجه، وتركه حتى يجف تمامًا، أي من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، ثم شطف الوجه جيدًا بالمياه، وإزالة أي بقايا موجودة.

ماسك الحليب واللوز يمكن وضعه مرتين إلى 3 مرات

يجب ملاحظة أن ماسك الحليب واللوز، يمكن وضعه مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا، فلا يوجد به أي أضرار تمامًا على البشرة.