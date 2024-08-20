لسبب غريب.. ناد سعودي يرفض التعاقد مع محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي فارس الفزي أن نادي الأنصار السعودي رفض التعاقد مع النجم محمد صلاح، عندما تم عرض قائد منتخب مصر على الفريق السعودي في 2012.

وقال "الفزي" في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع قناة "روسيا اليوم"،: "عندما كان صلاح يلعب في بداية مسيرته مع نادي المقاولون العرب المصري، تم عرضه من قبل وكيل أعماله على نادي الأنصار السعودي والذي صعد وقتها لدوري المحترفين في 2012، ولكن المدير الفني للفريق السعودي حينها رفض ضمه بحجة أنه قد لا يتأقلم مع الفريق".

وأضاف الإعلامي السعودي: "هذه كانت فرصة إيجابية لوكيل محمد صلاح، فبدل عرض موكله على الدوري السعودي بدأ في تسويقه خارجيا".

وبعد فشل انتقاله للدوري السعودي، انضم محمد صلاح لصفوف فريق بازل السويسري في العام 2012 حيث قضى في صفوفه موسمين قبل أن يوقع لنادي تشيلسي الإنجليزي بتوصية من مدرب الأخير حينها البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولم تكلل تجربة صلاح في تشيلسي بالنجاح، لينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فيورنتينا ومنه إلى روما.

وفي صيف العام 2017، جاءت المحطة الأهم في مسيرة صلاح بتوقيعه لنادي ليفربول الذي مازال يدافع عن ألوانه حتى الآن.

وتمكن صلاح من تحقيق جميع البطولات الممكنة مع ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس العالم للأندية، كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما توج الدولي المصري بجوائز شخصية عدة، أبرزها جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2018 وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في العام ذاته.