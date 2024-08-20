الامارات | اختتام الدورة 25 لـ «عالم مدهش».. أفراح وذكريات لن تُنسى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تُقام سنوياً خلال فصل الصيف، الستار على دورته الأكبر والأكثر تشويقاً، وذلك بعد تقديم أجندة استثنائية من الأنشطة والفعاليات المرحة للجميع، تاركاً الكثير من الذكريات التي ستظل محفورة في ذاكرة العائلات في مختلف أنحاء دبي.

وأقيمت الدورة 25 من الوجهة المفضلة في فصل الصيف خلال الفترة من 21 يونيو حتى 18 أغسطس، وقدّمت لزوارها من الأفراد والعائلات فرصاً عدة لصنع ذكريات لا تُنسى، من خلال المناطق الترفيهية الرائعة، والألعاب الممتعة، والبرنامج الحافل بالعروض المسرحية، وورش العمل التثقيفية، وغيرها الكثير.

وقدّم مدهش ودانة، شخصيتا دبي المحبوبتان، أجواء من البهجة والمرح لسكان المدينة وزوارها في عالمهما الصيفي الموسمي، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي. وتضمنت دورة هذا العام من «عالم مدهش» برنامجاً تثقيفياً وترفيهياً مميزاً، مع الكثير من الهدايا والسحوبات والتجارب الممتعة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

واشتمل «عالم مدهش» للمرة الأولى هذا العام على مجموعة من الألعاب والتجارب الجديدة، بما في ذلك حديقة الألعاب المطاطية، وأول مخيم صيفي من «عالم مدهش» على الإطلاق، وباقات احتفالات أعياد الميلاد الجديدة كلياً، ما أضاف المزيد من المتعة إلى تجربة الزوار من الأطفال. كما استمتع الضيوف الصغار بأكثر من 100 لعبة أركيد، وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى أكثر من 40 لعبة وتحدياً ونشاطاً تفاعلياً، وورش عمل للفنون والحرف اليدوية،والمنزلقات المطاطية، وغيرها. وأقيمت أيضاً مجموعة كبيرة ومتنوّعة من العروض الترفيهية والمسرحية الحية التي كان أبطالها مدهش ودانة، وكذلك العديد من ورش العمل التثقيفية بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في دبي، والتي قدّمت تجارب ملهمة ومفيدة للعقول الشابة. واستمتع الزوار بالعديد من تجارب تناول الطعام، التي تضمنت أكثر من 20 مطعماً لتلبية جميع الأذواق.

• 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي.