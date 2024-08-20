بايدن يتهم ترامب بالتقرب من بوتين.. ويتحدث عن مقترح جديد بشأن غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، معلنا عزمه العمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية .

وقال بايدن إن كامالا هاريس ستكون الرئيسة السابعة والأربعين للولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا يمكن لدونالد ترامب أن يكون قائدًا للقوات المسلحة الأمريكية.

كما انتقد بايدن ترامب لتقربه من "ديكتاتور" مثل فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن ترامب انحنى له خلال فترة حكمه.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن تعزيز قوة حلف الناتو بضم عضويتي السويد وفنلندا، وتناول مقترحًا جديدًا للهدنة في غزة، مع التزامه بمد القطاع بالمساعدات وإعادة المحتجزين إلى منازلهم.