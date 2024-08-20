محمد الشناوي: رفضت عرضا بقيمة 500 مليون جنيه من أجل الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تلقيه عروضًا من أندية خليجية، لكنه أوضح أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي للنادي حتى الآن.

وقال الشناوي، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" مساء الإثنين: "وصل لي عروض من السعودية ولكن لا يوجد شيء رسمي للنادي الأهلي ولو فيه عرض الأهلي اللي يقرر وليس أنا".

وأضاف حارس مرمى الأهلي: "عقدي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وليا الحق التوقيع مجانا في يناير لأي ناد ولكن لم يحدث أي جديد بخصوص تجديد عقدي، ولا يوجد أي اختلاف مع الأهلي لأنه بيتي ولكن مصلحة النادي الأهم، لأنهم مشغولين جدا ببعض الأمور خلال الفترة الماضية".

وتابع: "العروض اللي وصلت سابقا لي كانت كبيرة للغاية، بتتكلم في رقم قد يصل إلى 150 مليون جنيه في الموسم ولو وقعت لنادي مثلا 3 سنين كان ممكن أوصل لـ 500 مليون جنيه".

وعن عرض نادي النصر السعودي، أجاب حارس مرمى منتخب مصر: "مندمتش على عرض النصر السعودي، أنا ابن النادي وموجود".

كما كشف محمد الشناوي، أن الأهلي رفض عرضًا من بيراميدز قيمته أربعة ملايين دولار للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.