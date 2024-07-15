الامارات | في أغرب عملية احتيال .. ليبي يخطب امرأة من زوجها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض مواطن ليبي للاحتيال بعد أن تقدم لخطبة امرأة، ودفع مهرها لرجل تبين لاحقا أنه زوجها، في واقعة غريبة.

وفي التفاصيل التي كشفها بيان صادر عن مديرية الأمن العام فإن الضحية تعرف على السيدة عن طريق موقع "فيسبوك"، وبعد فترة طلبت منه التقدم لخطبتها من والدها.

وقال البيان إن المتهمين استأجرا منزلا بمنطقة سيدي حسين في، واستقبلا الرجل الذي جاء قاصدا الخطوبة.

وبعد يومين، ذهب الرجل مع السيدة وزوجها، واشتروا مجوهرات بقيمة 15 ألف دينار ليبي (نحو 2400 دولار)، وتفاجأ بعد يومين بهروب المتهمين وغلق هواتفهما، بحسب بيان مديرية الأمن.

وتقدم الضحية ببلاغ إلى الشرطة التي ألقت القبض لاحقاً على الزوجين.