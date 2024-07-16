فقدان العضلات أثناء إنقاص الوزن.. 3 علامات تحذيرية ونصائح للوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - تؤدي العضلات دورا مهما في تحديد معدل الأيض، أي كمية الطاقة التي يحرقها الجسم في حالة الراحة.

لما زادت كتلة العضلات، زادت قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية، حتى أثناء الراحة، وذلك لأن العضلات أكثر نشاطا من حيث الأيض من الدهون.

وعندما نتبع حمية غذائية لإنقاص الوزن، فإننا نخلق عجزا في السعرات الحرارية، ما يعني أن الجسم لا يحصل على طاقة كافية من الطعام لتلبية احتياجاته اليومية، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

في هذه الحالة، يبدأ الجسم في تكسير مخازنه من الطاقة، بما في ذلك الدهون والأنسجة العضلية، للحصول على الوقود اللازم.

حذر الدكتور نيك فولر من جامعة سيدني من مخاطر فقدان كتلة العضلات أثناء محاولات إنقاص الوزن، مشيرا إلى أن هناك بعض العلامات التحذيرية أثناء محاولة التخسيس، تدل على فقدان الكثير من كتلة العضلات.

علامات فقدان العضلات:

فقدان وزن أكبر من المتوقع

إذا كنت تفقد وزناً أكبر بكثير مما تتوقعه من خلال نظامك الغذائي، فقد يكون ذلك علامة على فقدان العضلات بدلاً من الدهون.

التعب والخمول

تشعر بالتعب الشديد وصعوبة إكمال المهام اليومية أو ممارسة الرياضة.

تقلب المزاج

تعاني من تغيرات في الحالة المزاجية، مثل الشعور بالقلق أو التوتر أو الاكتئاب،

نصائح للوقاية:

للحفاظ على كتلة العضلات أثناء إنقاص الوزن، ينصح الخبراء باتباع النصائح التالية:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي تساعد على بناء العضلات والحفاظ عليها.

تناول كمية كافية من البروتين، مثل اللحوم البيضاء والأسماك والبقوليات.

تحديد هدفا واقعيا لفقدان الوزن، بحيث لا تفقد أكثر من كيلو جرام واحد في الأسبوع.

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