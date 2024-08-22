شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف مصر ومعرض للحرف اليدوية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف مصر ومعرض للحرف اليدوية، على هامش المؤتمر العربي للتطوير المهني النسخة الثانية لعام 2024، والذي يقام على مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 الى 22 أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة وممثلي اليونيسيف وخبراء دوليين.

وقد شارك في الملتقى نحو 25 شركة توفر أكثر من 1500 وظيفية في كافة القطاعات بنسبة 95 % للوظائف المؤهلات العليا، 5% للمؤهلات المتوسطة، فيما شارك في المعرض أكثر من 20 عارض من مستفيدين برنامج "مشواري" من المصريين وغير المصريين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بربط التدريب والتأهيل لسوق العمل بتوفير الوظائف اللائقة للشباب من خلال مبادرة توظيف مصر، والتي تهدف لتوفير فرص للتواصل بين الباحثين عن العمل من خلال منصة توظيف مصر وملتقيات التوظيف والأيام المفتوحة للتوظيف بالمحافظات.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تنظيم ملتقى التوظيف بالإسكندرية يأتي بالتزامن مع المؤتمر العربي للتطوير المهني، ليكون ترجمة عملية لما يتم مناقشته من أفكار ومقترحات، مؤكداً أن هذا الملتقى هو فرصة حقيقية للشباب للالتقاء بموظفي شركات كبرى، وعرض قدراتهم ومهاراتهم.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "نحن حريصون على دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل لهم، خاصة الخريجين الجدد، وملتقى التوظيف بالإسكندرية هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وحرصنا على دعوة شركات من مختلف القطاعات للمشاركة في الملتقى، لتوفير فرص عمل متنوعة للشباب في مختلف المجالات".

ووجه وزير الشباب الشكر لشركات القطاع الخاص على مشاركتهم الفعالة في هذا الملتقى، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتوفير فرص عمل للشباب.

وفيما يخص معرض الحرف اليدوية، قال وزير الشباب والرياضة: "يسعدني أن نشهد هذا التجمع العربي الكبير للشباب، حيث يمثلون عماد المستقبل وطاقته الحيوية، هذا المؤتمر هو منصة حقيقية لتبادل الخبرات والمعارف، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتحقيق طموحاتهم، ونطمح من خلال هذا المؤتمر إلى بناء جيل من الشباب القادر على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وشمولية".

أضاف:"يسعدني أن ننظم هذا المعرض الرائع الذي يضم مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية المصرية، هذا المعرض هو فرصة لدعم الحرفيين المصريين وعرض منتجاتهم المميزة على العالم"، مشيراً إلى أن الحرف اليدوية هي جزء لا يتجزأ من تراثنا الثقافي، ونحن حريصون على الحفاظ عليها وتطويرها، هذا المعرض هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وثمن الدكتور أشرف صبحي دور المرأة المصرية في مجال الحرف اليدوية، حيث أثبتت قدرتها على الإبداع والابتكار، مؤكداً علي أن هذا المعرض هو فرصة لتسليط الضوء على إنجازاتهن ودعم مشاريعهن، مشيراً إلى أن الحرف اليدوية تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الثقافية، هذا المعرض هو دعوة للسياح لزيارة مصر واكتشاف كنوزها الحضارية.

ووجه وزير الشباب الشكر إلى جميع الشركاء الذين ساهموا في تنظيم هذا المؤتمر، خاصة منظمة اليونسيف، مؤكداً أن هذه الشراكات تثبت أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





ملتقى التوظيف بالاسكندرية



المعرض



جانب من المعرض



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