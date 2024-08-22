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عدن - ياسمين التهامي - قل وداعاً للمسكنات بعد اليوم..اضف هذا المكون البسيط لقهوتك لجعلها علاجاً للصداع

المعاناة من الصداع مشكلة قد تؤرق حياتنا وتحد من قدرتنا على إنجاز أعمالنا اليومية. فيما يلي وصفات منزلية بسيطة وفعالة للتخلص من الصداع دون الحاجة لتناول عقاقير. ولكن إذا استمر الصداع أو صار حادا، راجع الطبيب.

ويشير تقرير نشره موقع "تي أونلاين" ونقله دويتشه فيله إلى أن هناك مجموعة من الوصفات المنزلية البسيطة التحضير والقادرة على التخلص من الصداع، وفي وقت وجيز للغاية.

القهوة والليمون

بفضل احتوائها على مادة الكافيين، فالقهوة لديها تأثير وقدرة على أن تجعل المرء أكثر يقظة. أما الليمون فهو غني بفيتامين "سي" ولديه خصائص مضادة للالتهابات وأيضاً تقوية المناعة.

ويوضح موقع "تي أونلاين" أن ثنائية القهوة والليمون من الوصفات المنزلية للتغلب على الصداع، رغم أن التعود على مذاقهما قد يحتاج لبعض الوقت. يقول شارلي غاول الأمين العام والمتحدث باسم الجمعية الألمانية للصداع "بالتأكيد يشعر مرضى الصداع بتأثير مهدئ مع القهوة" إلا أنه أكد عدم وجود ما يضمن الفعالية، حيث لا توجد دراسة علمية حول هذا الموضوع، على حد قوله.