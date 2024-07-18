3 وصفات للتخلص من الأوساخ في عيون البوتجاز.. سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب ربات المنزل عادة في إيجاد حيل سهلة وبسيطة، من أجل التخلص من الدهون والأوساخ نهائيًا، وذلك عبر اللجوء إلى استخدام بعض الوصفات السريعة، والتي قدمها موقع سي بي سي «سفرة» ويمكن إيضاحها في التقرير التالي.

خلطة الخل والكربونات

تحتاج هذه الوصفة إلى بعض المكونات السهلة البسيطة، من أجل التخلص نهائيًا من تلك الأوساخ العالقة بها والتي يمكن تناولها فيما يلي:

3 كوب ماء مغلي.

2 ملعقة كبيرة كربوناتو.

3 ملاعق كبيرة ملح.

عصير ثلاث ليمونات كبار.

نصف كوب خل.

سلك مواعين.

طريقة التنظيف

احضري إناء ويتم وضع فيه الماء لمغلي مع الكربونات.

ضيفي الملح وعصير الليمون والخل الأبيض مع الاستمرار قي التقليب.

انقعي عيون البوتجاز لبعض الوقت في تلك الخلطة.

فرك عيون البوتجاز بالسلك الخشن ومن ثم شطفها بالماء والعمل على تجفيفها جيدًا.

ملح الليمون والبيكينج بودر

ضيفي كوب من الماء ثم أضيفي معه كيس بيكينج بودر.

وضع 2 ملعقة كبيرة من الملح الليمون.

يوضع الخليط على عيون البوتجاز ويترك نصف ساعة كاملة.

تغسل عيون البوتجاز بالصابون السائل وسلك المواعين.

العمل على تجفيفها وشطفها جيدًا.

الكركديه والصابون السائل