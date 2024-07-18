الامارات | 8 خطوات لكي تتماسك أمام صحن الحلويات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت الحلويات بأشكالها وأنواعها المغرية جزءًا لا يتجزأ من نمط حياتنا اليومي. ففي كل مناسبة تقريبًا نجد أنفسنا مُحاطين بالعديد من الأطباق والحلويات اللذيذة والشهية، ومع زيادة الوعي بأهمية الصحة واللياقة البدنية، أصبح موضوع السيطرة على شهيتنا تجاه الحلويات أمرًا بالغ الأهمية، وهنا سبع خطوات عملية للتغلب على الرغبة المُلحّة في تناول الحلويات:

1. قبل أن تتناول أي حلوى، توقف للحظة وتأمل في الدوافع والأسباب التي تجعلك ترغب في ذلك. هل هو الجوع؟ أم الملل والإجهاد؟ أم الرغبة في الاسترخاء والرضا؟ بمعرفة الأسباب الكامنة وراء رغبتك، ستتمكن من إيجاد بدائل صحية أكثر فعالية.

2. تناول وجبات غذائية مُرضية ومغذية بانتظام يساعد في تقليل الرغبة في تناول الحلويات، خاصة إذا كنت تتناول كميات كافية من البروتينات والألياف والمغذيات الأساسية الأخرى.

3. حاول تجنب المواقف والأماكن التي تُثير رغبتك في تناول الحلويات، مثل المقاهي والمتاجر التي تعرض الحلويات بشكل مغر. كما يمكنك طلب المساعدة من أفراد الأسرة أو الأصدقاء لتجنب هذه المواقف.

4. حافظ على نشاطك البدنيف ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم تساعد في خفض مستويات الهرمونات التي تزيد الشهية، مما يقلل من الرغبة في تناول الحلويات.

5. عندما تشعر برغبة في تناول الحلويات، حاول البحث عن بدائل صحية مثل الفواكه والمكسرات أو الحلويات المصنوعة من مكونات طبيعية وقليلة السُكر.

6. الجفاف والعطش قد يؤديان إلى الرغبة المفرطة في تناول الحلويات. لذا، تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

7. الضغط والتوتر النفسي يمكن أن يزيد من الرغبة في تناول الحلويات كوسيلة للتعامل مع المشاعر السلبية. لذا، حاول الاسترخاء والتأمل للتعامل مع التوتر والقلق.

8 كلما وجدت الحلوى أمامك بكميات مغرية تذكر كمية السُعرات الحرارية التي تنطوي عليها هذه المغامرة وتخيل شكلك وأنت تسمن يوماً بعد يوم مع احتمالات الإصابة بالسكري.