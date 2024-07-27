لايف ستايل

الامارات | دبي مزدحمة بالفرح والفعاليات الصيفية الممتعة

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي مزدحمة بالفرح والفعاليات الصيفية الممتعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، مجموعة من الفعاليات والتجارب الصيفية والعروض الحية التي تناسب جميع الأذواق والأعمار.

وتتضمن الفعاليات الصيفية أوبرا عايدة الكلاسيكية، للمؤلف الموسيقي الشهير جوزيبي فيردي، والعرض البوليوودي المفعم بالحيوية والرقص للمغني شان، ومسرحية الأول من نوعه الكوميدي الذي يروي قصة عالم يبحث عن سر السعادة الزوجية من خلال برنامج علميّ فريد من نوعه، إلى جانب كثير من الفعاليات المتنوعة الأخرى.

وفيما يلي بعض أهم الفعاليات التي تستضيفها دبي خلال شهري أغسطس وسبتمبر:

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements