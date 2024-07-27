الامارات | سيلين ديون المريضة جداً.. تتحدى "الشخص المتيبّس" وتغني في أولمبياد باريس (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدت المغنية الكندية سيلين ديون، الغائبة عن الحفلات منذ 2020، الجمعة أغنية "L'hymne a l'amour" (نشيد الحب) لإديت بياف، من الطابق الأول لبرج إيفل، خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، متحدية بذلك مرضها النادر الذي يمنعها من مواصلة مسيرتها الغنائية.

وكانت ديون البالغة 56 عاما، المتحدرة من مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، قد قدمت عرضا في افتتاح الألعاب الأولمبية في أتلانتا سنة 1996.

وتعاني سيلين ديون من مرض نادر يُعرف باسم متلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي لا علاج لها وقد دفعها ذلك إلى إلغاء عشرات الحفلات حول العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة.