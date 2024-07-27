الامارات | وفاة بائع بخور داخل محطة صرف صحي بسبب الحرارة في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر الأهالي داخل محطة رفع صرف صحي بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا جنوب القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، على جثة بائع بخور متجول متحللة، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية، كما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وفور ورود البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين العثور على جثة البائع متحللة داخل محطة رفع صرف صحي بقرية أبو شوشة بمركز أبو تشت بعد انتشار رائحة كريهة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لبائع بخور متجول وبسبب حرارة الشمس دخل محطة الصرف الصحي خلال عمله للراحة وتُوفي إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقررت جهات التحقيق، بالتصريح بدفن جثة بائع بخور متجول عُثر عليها متحللة يوم الأربعاء الماضي داخل محطة صرف صحي تحت الإنشاء في قرية أبو شوشة، مركز أبوتشت، وتسليم الجثمان لأسرته.

وأمرت جهات التحقيق بندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، والذي أكد أنها وفاة طبيعية ولا يوجد بها شبهة جنائية، فتقرر التصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.