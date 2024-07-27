الامارات | اكتشاف طريقة تمكننا من الإقامة على القمر 22 عاماً دون إزعاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن علماء صينيون من اكتشاف طريقة تساعد على زيادة مدة إقامة البشر في القواعد التي ستبنى على القمر في المستقبل.

وقال العلماء: «أجرينا أبحاثاً حول القواعد القمرية وقدرتها على حماية البشر من الأشعة الكونية، وتبين أن البشر قادرون على العيش 22 عاماً بقاعدة على عمق 3 أمتار تحت سطح القمر، دون أن يتعرضوا لإزعاج كميات زائدة من الأشعة الكونية».