صدمة في ليلة العمر.. عروس "تعض" عريسها وشقيقه والسبب مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

انتهى "شجار" بين عروسين قبل أيام من حفل زفافها إلى كابوس، حيث انتهى الأمر بالعروس خلف القضبان بعد أن هاجمت خطيبها وشقيقه.

وفقا لموقع "نيويورك بوست"، ألقت الشرطة القبض على مولي روز هوجان (26 عاماً) بعد أن اندلعت مشادة كلامية عنيفة مع عريسها حول بنود اتفاقية ما قبل الزواج، تطورت إلى اعتداء جسدي وحشي.

وفي تفاصيل الحادثة، فقدت العروس السيطرة على أعصابها وأُصيبت بنوبة غضب مفاجئة، وهاجمت خطيبها بعنف، ثم توجهت نحو شقيقه الذي حاول تهدئة الموقف، لتقوم بـ "عضه" في ذراعه بشكل مروع.

وتعرض العريس أيضا لجروح أخرى نتيجة للهجوم العنيف من قبل عروسه الغاضبة.

وتمكن الشهود من فصل العروس عن خطيبها الذي حاول الهرب منها، قبل أن تتدخل الشرطة وتقوم بالقبض عليها.

وتواجه العروس الآن تهمة العنف المنزلي، وتم منعها من التواصل مع الضحيتين.

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