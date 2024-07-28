هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكوارع.. 3 فئات ممنوعون منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تعتبر الكوارع من الأطعمة الشعبية في العديد من الثقافات، وتشتهر بقيمتها الغذائية العالية، خاصة محتواها من الكولاجين والبروتين، حسبما ذكر الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لمصراوي.

تثار العديد من الأسئلة حول فوائدها وأضرارها، وهل هي حقًا غذاء صحي أم أنها تحمل مخاطر على الصحة؟

فوائد الكوارع

وأضاف من خلال تصريح لمصراوي، أن الكوارع تحتوي على الكولاجين فإنه بروتين أساسي لبناء العظام والمفاصل والجلد، ويساهم في تقوية الأنسجة وتحسين مرونتها.

يعتقد أن الكولاجين الموجود في الكوارع يساعد في تخفيف آلام المفاصل وتقليل التهاباتها، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.

الكولاجين يساهم في الحفاظ على رطوبة الجلد وتحسين مرونته، مما يقلل من ظهور التجاعيد ويحسن مظهر الشعر.

وتابع، البروتين ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم، ويساهم في الشعور بالشبع وزيادة كتلة العضلات.

أضرار الكوارع

وأشار القيعي إلى ان الكوارع تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

الإفراط في تناول الكوارع قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأطعمة أخرى غنية بالدهون والسعرات الحرارية.

قد تحتوي الكوارع على بعض المواد الضارة مثل الكوليسترول المؤكسد، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

بعض الأشخاص قد يعانون من صعوبة في هضم الكوارع، خاصة إذا كانت مطهوة بشكل غير جيد أو إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

الفئات التي يجب عليها الحذر من تناول الكوارع

1- مرضى القلب والشرايين

يجب على مرضى القلب والشرايين توخي الحذر عند تناول الكوارع بسبب ارتفاع نسبة الدهون المشبعة والكوليسترول فيها.

2- مرضى السمنة

يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن الحد من تناول الكوارع بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.

2- مرضى الكلى

يجب على مرضى الكلى استشارة الطبيب قبل تناول الكوارع، حيث أن بعض المواد الموجودة فيها قد تزيد من الضغط على الكلى.

نصائح طبية لتناول الكوارع

يجب طهي الكوارع جيدًا للتخلص من الدهون الزائدة والشوائب.

يجب عدم الاعتماد على الكوارع كمصدر أساسي للبروتين، بل يجب الحرص على تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.

في حالة وجود أي أمراض مزمنة، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الكوارع.

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