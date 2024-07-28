50 صورة لـ ندى كوسا الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان 2024.. معلومات لا تعرفها عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - توجت ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024 في حفل ضخم أقيم في بيروت مساء أمس السبت.

والبالغة من العمر 26 عاما من منطقة عكار الشمالية وهي طبيبة نفسية، تفوقت على 14 متسابقة أخرى في المسابقة، وتوجتها ملكة جمال لبنان 2022 السابقة ياسمينة زيتون.

وحصلت سارة لينا بو على لقب الوصيفة الثانية، وتلتها جايل باليان وميليسا كوزا اللتان جاءتا في المركز الثاني والثالث على التوالي، وفقا لموقع "thenationalnews".

وحضر الحفل وزيران من الحكومة، كما أحيت الفنانة اللبنانية الشهيرة إليسا حفلا غنائيا.

وبالرغم من الوضع الأمني السيء في لبنان ومع استمرار الحرب في جنوب البلاد بين إسرائيل وحزب الله، سعى المنظمون إلى تصوير اليوم باعتباره "حدثا جماليا وثقافيا وفنيا، حيث أنه من أهم المهرجانات وأوسعها نطاقا خلال موسم السياحة الصيفي في البلاد.

وقال المنظمون إن الحفل يبرز ما يتمتع به لبنان من سياحة وجمال وأناقة وفن في أبهى صوره.

وتألفت لجنة التحكيم من ثماني نساء، من بينهن نور عريضة، ناشطة في مجال حقوق المرأة وعارضة أزياء.

وقد قدمت شركة معوض للمجوهرات اللبنانية الشهيرة تاج أرز الأمل لحفل هذا العام، وتصف الشركة القطعة بأنها تكريم حيوي لروح المثابرة اللبنانية.

حيث يحتوي على أحجار كريمة حمراء وبيضاء وخضراء تعكس ألوان العلم اللبناني.

والتصميم مأخوذ من شجرة الأرز، وهي رمز ظل شامخا لآلاف السنين في المشهد اللبناني.

وسيتم منح التاج للفائزة التي ستصبح بعد ذلك سفيرة للوطن، تحمل معها آمال وأحلام الشعب اللبناني.

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