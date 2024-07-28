بمثابة فياجرا طبيعية … هذا ما يحدث للرجال عند تناول الكيوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية التي تجعلها فاكهة غنية بالفوائد الصحية، وتحديدًا فيما يتعلق بقدرة الرجال الجنسية.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على تأثير الكيوي على صحة الرجال، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Instacare، Manmatters.

1- تحسين خصوبة الرجال

كشفت بعض الدراسات أن الكيوي يحتوي على الكاروتينات والمعادن والفيتامينات التي تساعد على الحماية من الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي، لذا تقلل من خطر ضعف الخصوبة، كما أنها تحسن نوعية الحيوانات المنوية وتقلل من مخاطر العقم عند الذكور، بل تعزز الصحة العامة وتزيد من الخصوبة بشكل طبيعي.

2- زيادة عدد الحيوانات المنوية

يساعد تناول الكيوي على زيادة عدد الحيوانات المنوية، وذلك نظرًا لاحتوائه على بعض مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تحسين إنتاج الحيوانات المنوية وحركتها، مما يمنحها فرصًا أقوى للوصول إلى البويضة وخلق حمل ناجح، كما يعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي على الجسم وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة الجنسية للرجال بشكل عام.

3- تعزيز مستويات التستوستيرون

يعمل الكيوي على تعزيز هرمون التستوستيرون، ويزيد من الرغبة الجنسية، كما يعزز من مستويات الطاقة العامة، كما يعد الكيوي أحد المصادر الطبيعية لفيتامين سي الذي يعطي القوة لصحة الجسم ويقي من الإصابة بالأمراض.

4- زيادة الرغبة الجنسية

يعد الكيوي مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تزيد الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة، كما على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تفيد الدورة الدموية، والتي يمكن أن تزيد الطاقة وتقلل من الشعور بالتعب، ويساعد تناول الكيوي بانتظام في الحفاظ على توازن الهرمونات بالإضافة إلى توفير الطاقة الطبيعية.

5- تقليل التعب والإجهاد النفسي

تناول الكيوي يساعد في القضاء على الشعور بالإرهاق العقلي والجسدي، نظرًا لاحتوائه على نسبة وفيرة من مضادات الأكسدة التي تحسن من الصحة العقلية وتزيد من القوة البدنية، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي تحسن من الأداء خلال العلاقة الحميمة.

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