بعد يومين من حفل الزفاف.. رجل يطرد زوجة ابنه من المنزل - والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حادث غريب، طرد والد العريس العروس من المنزل بعد 48 ساعة من حفل الزفاف.

لذا تقدمت أسرة العروس الهندية بشكوى إلى مركز الشرطة، بعد أن وصفها حماها بأنها "معاقة" قبل طردها من المنزل، وفقا لموقع "نيوز 18".

وقد ألغى الزواج بعد أن صرح والد العريس أنه تعرض للخداع، كما حظر العريس رقم هاتف زوجته.

وتوفي جد العروس لوالدتها بعد أن عادت حفيدته إلى المنزل وروت الحادثة بالكامل.

وكشف أهل العروس أن العريس عاطل لا يعمل، وأن ابنتهم لا تعاني من أي مشكلة في المشي.

ويقول والد الزوج إن الفتاة ليس لديها مرونة في ساقيها وهي معاقة.

ولكن أوضحت أسرة الفتاة أن أسرة الزوج يتعمدون عدم قبول العروس ويريدون إلغاء الزواج.

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