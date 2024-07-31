الامارات | «أحلام سعيدة» على أثير «نور دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى برنامج «أحلام سعيدة» الذي يقدمه الدكتور خالد العنبري، عبر أثير إذاعة «نور دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام»، إلى تقديم تحليل علمي للأحلام والرؤى، في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إلى جانب شرح مبادئ تفسير الأحلام والعلوم المرتبطة به.

ويتميز «أحلام سعيدة» بما يُقدمه من معارف واسعة تتعلق بأصول علم تفسير الأحلام وقواعده، وأحوال المفسر لها والشروط التي يجب أن تتوافر لديه ليتمكن من ممارسة هذا العلم الذي يمتاز بتعقيداته وتفاصيله العميقة، إذ يحرص مقدمه في أول فقرة من البرنامج على شرح معاني الرؤى الصادقة وعلاماتها وكيفية التفريق بينها وبين أضغاث الأحلام، وإبراز أهمية العلوم المرتبطة بذلك، ما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول هذا العلم وأهميته وكيفية تحليل رموزه المختلفة، وفق قواعد وأسس علمية واضحة.

وقال الدكتور خالد العنبري «يُعد تفسير الرؤى والأحلام علماً متكامل الأركان له مدارسه ومناهجه المختلفة، وهو ما نسعى إلى توضيحه من خلال (أحلام سعيدة)، الذي نقوم خلاله بتفسير الأحلام التي يرويها مستمعو الإذاعة، من خلال تحليل رموزها بأساليب شيقة»، مضيفاً «نستند إلى أسس علمية ودينية، ما يجعل البرنامج أشبه بمنصة تفاعلية تسهم في تقديم فهم أعمق للرؤى والأحلام وما تحمله من معانٍ مختلفة». وأوضح أنه يسعى عبر فقرات البرنامج إلى توضيح علامات الرؤى الصادقة، إلى جانب شرح بعض العلوم المتعلقة بها وتبسيط مفاهيمها وإيصالها إلى المستمع بطريقة سلسلة وممتعة.

وتابع: «الأحلام تمثل نافذة على ما يدور في عقولنا، ولكل حلم رسالة خاصة، ومن خلال تحليل رموزه وشيفراته يُمكن استكشاف بعض الأمور التي تساعدنا على تحسين جودة حياتنا». يُشار إلى أن برنامج «أحلام سعيدة» يبث على الهواء مباشرة في تمام الساعة السابعة مساءً أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويتضمن فريق عمله محمد عمر وإسراء الهاشمي في التنسيق والمتابعة.