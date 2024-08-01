الامارات | رحلة ثرية في مكتبة محمد بن راشد خلال أغسطس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مكتبة محمد بن راشد، عن برنامجها الحافل بالفعاليات خلال الشهر الجاري، والذي يتضمن مجموعة ثرية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، والورش العملية، والمحاضرات التوعوية، والندوات التي تناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات في إطار جهودها لتعزيز الإثراء الثقافي والتعليمي للمجتمع.

وبالتعاون مع مستشفى الجليلة، ستنظم المكتبة محاضرة توعوية للخبيرة في مجال الطب النفسي الدكتورة براءة ضهير، تحت عنوان «تأثير صدمات الطفولة على النمو العاطفي لدى الأطفال»، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي حول القضايا النفسية والتربوية، وتأثيرها المباشر على حياة الأطفال ومستقبلهم.

وفي إطار دعمها للمبدعين الجدد، تنظم المكتبة أمسية قرائية لأصحاب الإصدارات الأولى، تقديراً لباكورة نتاجهم الأدبي وتشجيعاً لمسيرتهم.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للخط (11 أغسطس)، تعقد مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية مع الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، يديرها الإعلامي بدر العوضي، إذ ستسلط الضوء على الخط العربي بين الإبداع والتجديد، ودوره كوسيلة للتواصل الثقافي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة في عالم الخط، واستعراض التجربة الخاصة لبن لاحج مع متحف المستقبل.

كما تنظم المكتبة ورشة عمل حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وأساسيات ومهارات برمجة الروبوتات، لمناقشة مستقبل هذه التقنية الحيوية. وتعقد الورشة تحت إشراف المدرب محمد الشامسي، وبمشاركة نخبة من المهتمين والمتخصصين.

وتُعقد ورشة عمل بعنوان «أسس كتابة الرسائل الرسمية في اللغة العربية» للمدرب محمد حسنين، الذي سيقدم مجموعة من الطرق التي تهدف إلى تعزيز مهارات الكتابة والمراسلة ضمن سياقات العمل المختلفة والتواصل مع الجهات الرسمية. وتعد الورشة فرصة لتعلم أسس وقواعد صياغة الرسائل بشكل فعّال ومتقن.

وفي إطار دعمها لريادة الأعمال، تنظم مكتبة محمد بن راشد جلسةً مع رائدة الأعمال الإماراتية ابتهال الناجي، التي ستبرز أسس انطلاق المشاريع التكنولوجية، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال الجدد.

ومن ريادة الأعمال إلى التاريخ، واحتفاءً باليوم العالمي للغة الهوسا، تعقد جلسة بعنوان «لغة الهوسا.. تاريخ أدب وعلاقات لغوية»، ويقدمها الشاعر علي لون، والكاتب عبدالله سابو، للحديث عن تاريخ وأدب وعلاقات لغة الهوسا، وأبجديات هذه اللغة ومساهماتها الثقافية.

واحتفاءً بـ«يوم المرأة الإماراتية» (28 أغسطس) وتكريماً لدورها البارز في إثراء المشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات، ستقدم مكتبة محمد بن راشد فعالية بمشاركة مجموعة من العازفات الإماراتيات اللاتي سيقدمن عروضاً موسيقية في جلسة صباحية تعكس التراث والثقافة الإماراتية.

وتختتم مكتبة محمد بن راشد فعاليات الشهر الجاري بورشة عمل بعنوان «احتراف التصوير بعدسة الجوال» للمدرب منصور المنصوري، الذي يشارك خبرته مع الحضور حول فنون التصوير بواسطة عدسات الجوال.

«صيفنا ثقافي»

لزوّار المكتبة الأطفال نصيب من فعاليات مكتبة محمد بن راشد، التي تنظم خلال الفترة بين الخامس و15 الجاري مخيماً صيفياً للأطفال، ضمن مبادرة «صيفنا ثقافي»، والذي يتضمن جلسات متنوعة وورشاً ملهمة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في تنمية المهارات وتعزيز القراءة والشغف بالمعرفة، ونشر الثقافة بين شرائح المجتمع والأجيال الجديدة.

. المكتبة تحتفي بـ«يوم المرأة الإماراتية» من خلال تسليط الضوء على إبداعات المواطنات في المجال الموسيقي.