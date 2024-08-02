أعراض تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

جلطة الدموية هي كتلة من الدم تتشكل في وعاء دموي، فهو يساعد على وقف النزيف عندما تتأذى ولكنه يمكن أن يسبب مشاكل أيضًا إذا كان يمنع تدفق الدم.

وقد تؤدي الجلطات الدموية التي لا تسبب أعراضاً خطيرة إذا لم يتم علاجها، إلى مضاعفات شديدة في الرئة أو الدماغ.

وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ.

ويمنع ذلك أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية.

وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك"، فإن هناك أعراض بوادر لحدوث جلطة الدم الدماغية.

الأعراض المبكرة

الشعور بالتوتر.

الإحساس بالازعاج.

الشعور بنغزة في الصدر.

صعوبة المشي.

الدوخة.

صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين.

خَدَر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع.

اضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

صداع.

صعوبة في المشي.

الأسباب

يوجد سببان أساسيان للسكتة الدماغية:

انسداد أحد الشرايين في الدماغ.

وجود تسرب أو تمزق بأحد الأوعية الدموية في الدماغ.

عوامل الخطر

السمنة.

قلة النشاط.

اتباع نظام غذائي غير صحي.

ارتفاع ضغط الدم.

السكري.

التدخين.

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