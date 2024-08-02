8 أحلام لا يراها إلا ذو حظ عظيم - مفسرة أحلام تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت مفسرة الأحلام حنان الجندي عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" عن 5 أحلام لا يراها إلا الأشخاص المحظوظين.

-إذا رأى الشخص الحالم في المنام ثعبان أو حية، هذا يدل على قدوم فرحة أو الحصول على مبلغ مالي كبير جدا أو ميراث أو انتصار على عدو أو الحصول على ذهب.

-رؤية الثعبان على الرأس تشير إلى الحصول على منصب عظيم وتحقيق الأهداف.

-رؤية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، تدل على قدوم الرحمة والفرح والخير والسعادة والحج والعمرة.

-رؤية القمر أو الهلال تعني الزواج للعازبين وأيضا الإنجاب.

-رؤية المصحف خاصة باللون الأخضر تدل على الحصول على ميراث والقوة والبركة والخير والفرح.

-مشاهدة سقوط الأمطار في المنام تشير إلى استجابة دعاء والرزق والراحة والفرح وبشرى بقبول التوبة.

-البكاء في المنام يدل على قدوم الفرح والخير وزيادة في الرزق.

-وفاة الشخص المريض يعني أنه سوف يشفى.

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