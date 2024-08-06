الامارات | الإمارات تنضم إلى عضوية «الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، بانضمام الدولة إلى عضوية المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات في فرنسا (issn)، ممثلة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، وذلك لما ستحققه من ضبط ببليوغرافي للنتاج الفكري والوطني.

وثمّن وزير الثقافة هذا الإنجاز الذي يُعدُّ ثمرة للجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، ومبادراتها التي تتطلع للارتقاء بمجتمع المعرفة، وتعزيز واقع الاقتصاد الثقافي، وقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ومواكبة استراتيجية الدولة القائمة على المعرفة.

وأكد أن انضمام الدولة إلى عضوية المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات، يسهم في التعريف بمكانة الدولة، وريادتها على خريطة العمل الثقافي الإقليمي والدولي، ويعزز الثقافة كقوة ناعمة لها أهميتها في الحوار بين حضارات العالم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، حمد بن عبدالرحمن المدفع عن سعادته بتمثيل الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات في المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات، مؤكداً أن هذا الإنجاز الكبير يُعزى إلى الدعم الكبير الذي يلاقيه الأرشيف والمكتبة الوطنية من القيادة الرشيدة، حفظها الله.

وثمّن الدور الكبير الذي لعبته اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية وقّع مذكرة تفاهم مع مركز الترقيم المعياري الدولي للدوريات، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتقضي مذكرة التفاهم، بانضمام دولة الإمارات ممثلة بالأرشيف والمكتبة الوطنية إلى المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات، وذلك بتنسيق ودعم من اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم افتراضياً، حيث وقعها مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي ومديرة مركز الترقيم المعياري الدولي للدوريات الكائن في العاصمة الفرنسية باريس، الدكتورة جايل بيكيه.