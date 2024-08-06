الامارات | موجة الحر الشديد «تُرهق» رُبع الألمان صحياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع أن نحو واحد من بين كل أربعة أشخاص في ألمانيا يعانون مشكلات صحية بسبب الحرارة الشديدة هذا العام.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني «دي إيه كيه»، فإن هذه المشكلات تتعلق بالإرهاق واضطرابات الدورة الدموية واضطرابات النوم.

وفي الفئة العمرية التي تزيد على 60 عاماً بلغت نسبة المتضررين الثلث. وبحسب تقرير شركة التأمين الصحي، فإن نسبة المتضررين بوجه عام زادت على نحو طفيف مقارنة باستطلاع مماثل أجري قبل عام.

وبحسب الاستطلاع، شكلت موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة مصدر قلق كبيراً لنحو ثلثي الألمان، خصوصاً الشباب. وحل الإرهاق في المرتبة الأولى بقائمة المشكلات الصحية التي يعانيها الألمان بسبب الحرارة الشديدة (76%)، ثم اضطرابات الدورة الدموية (66%)، واضطرابات النوم (59%).