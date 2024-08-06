الامارات | مجلس الإمارات للإعلام يتعاون مع «آرتي ميوزيم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس الإمارات للإعلام، أمس، مذكرة تعاون مع «آرتي ميوزيم» المعرض الفني الوسائطي التابع لشركة ديستريكت الكورية المتخصصة في الفن البصري، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة منها تقديم مواد إعلامية متوافقة مع معايير المحتوى الإعلامي، ومنح المتحف أذونات طباعة وتداول محتوى الكتب في الفنون والسياحة والعلوم التطبيقية، إضافة إلى انضمام «آرتي ميوزيم» إلى شركاء مبادرة إعلاميين لتدريب الكوادر الوطنية على الإعلام الرقمي والفنون البصرية، بالتعاون مع نخبة من الفنانين والخبراء من كوريا الجنوبية والعالم.

وسيعمل الطرفان على ترسيخ سبل التعاون المشترك لدعم صناعة المحتوى الإعلامي وخلق تجارب مبتكرة للجمهور مدعومة بمحتوى إعلامي متنوّع عالي الجودة، يسهم في تعريف الجمهور بالبيئة الإعلامية والثقافية المزدهرة في دولة الإمارات.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية بمجلس الإمارات للإعلام، ميثا السويدي، أهمية الاتفاقية التي وقّعت مع «آرتي ميوزيم» كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وقالت «تعكس الاتفاقية التزامنا بتطوير محتوى إعلامي هادف يُبرز هوية وثقافة دولة الإمارات، ويعزّز من قدرتنا على التواصل مع الجمهور العالمي بطريقة جديدة تتناسب مع العصر الرقمي».

وأضافت: «نطمح من خلال هذا التعاون إلى تقديم تجارب رقمية مبتكرة وجذابة تتوافق مع أعلى المعايير والتشريعات الناظمة لصناعة الإعلام، ما يتيح لنا الوصول إلى جمهور واسع ومتنوّع، وتقديم محتوى إعلامي يثري العقول ويلهم الأجيال المقبلة».

من جانبه، قال المدير العام لـ«آرتي ميوزيم»، داني سماحة: «متحمسون لهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للإعلام، والتي ستسهم في تقديم تجارب غنية تلبي توقعات الجمهور، وتعزّز من دور الإمارات كوجهة ثقافية رائدة».

ويقع متحف «آرتي ميوزيم» في دبي مول ويقدّم لزواره رحلة ترفيهية وتفاعلية مميزة، عبر تجارب فنية ورقمية تمزج بين الفن والتقنيات الحديثة.