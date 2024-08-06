الأخضر النيون لون صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يهيمن الأخضر النيون على عرش الموضة النسائية في صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية ياسمين لينك، أنه يمتاز بطابع ساطع ومشرق، ويعبر عن التمرد والتحرر والإبداع ويعكس الجرأة والاستقلالية والثقة بالنفس.وأضافت لينك أنه يغازل خاصةً المرأة ذات العيون الخضراء أو الزرقاء، وذات الشعر الأحمر، أو الأشقر المائل للأحمر.

أما التي لا تتمتع بهذه السمات، فعليها تجنب ارتداء قطعة فوقية بالأخضر النيون، ويفضل أن تختار بنطالاً أو تنورة بهذا اللون.

تنسيق

وعن التنسيق، أوضحت أنه يمكن الحصول على إطلالة رائعة بتنسيقه مع الأصفر والبرتقالي ودرجات الأخضر وألوان الميتالك.

ولمَن ترغب في إطلالة عصرية أكثر هدوءاً، فيمكنها تنسيقه مع الألوان المحايدة الكلاسيكية مثل الأسود والأبيض والبني والأزرق الداكن.

ويراعى أيضاً تنسيق الملابس بالأخضر النيون مع قطع أحادية اللون، بلا نقشات، للبعد عن المبالغة والتكلف، وليظل الأخضر النيون محط الأنظار .